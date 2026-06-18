東京メトロは、銀座線上野駅2番ホーム（浅草方面行）でロンドン交通局（TfL）から寄贈された駅名標の除幕式を行った。

2027年12月に迎える地下鉄開通100周年を記念したもので、同年に本設置を予定している。サディク・カーン ロンドン市長の来日に合わせてお披露目した。

1927年12月30日に東洋初の地下鉄として上野〜浅草駅間が開通した銀座線は、創設者の早川徳次氏が100年以上前にロンドンの地下鉄を視察したことに着想を得て生まれた。寄贈された駅名標はロンドン地下鉄で実際に使用されているデザインを採用し、「UENO（上野）」の文字が記されている。除幕式後は一旦撤去し、設置工事等の準備を経て、2027年に本設置する。

東京メトロはGo-Ahead Group、住友商事とともに出資した合弁会社、GTSレール・オペレーションズを通じて、2025年5月からロンドンのエリザベス線の運営を開始している。エリザベス線は2022年5月に開業し、ロンドン・ヒースロー空港やレディング、シェンフィールド、アビーウッドなど41駅を結ぶ、全長117キロの路線。ピーク時には1時間あたり最大24本を運行している。