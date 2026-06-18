オプテージは18日、MVNOサービス「mineo（マイネオ）」で新型スマートフォン「OPPO Reno15 A」を25日に発売すると発表した。8GB／128GBモデルと12GB／256GBモデルがラインアップされ、価格は6万1248円～。

「OPPO Reno15 A」は、チップセットにミドルレンジの「Snapdragon 6 Gen 1」を搭載するAndroidスマートフォン。mineoでの価格は、メモリー／ストレージが8GB／128GBのモデルが6万1248円、12GB／256GBのモデルが7万2600円。

内蔵するバッテリーは7000mAhと大容量。また、「AIマインドスペース」や「AI画像編集」といったAI機能が充実していることも特徴。「AIマインドスペース」では画面内のコンテンツを保存・分析でき、内容により自動で分類される。

mineoのauプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプランを利用でき、これらの全プランで4Gと5Gに対応している。SIMはnanoSIMとeSIMを利用可能。

機能・仕様一覧 項目 内容 端末名 OPPO Reno15 A8GB/128GBモデル OPPO Reno15 A12GB/256GBモデル メーカー オウガ・ジャパン mineo対応プラン auプラン／ドコモプラン／ソフトバンクプラン SIM nanoSIM／eSIMnanoSIM／nanoSIM カラー オーロラブルー／トワイライトネイビー オーロラブルー／アフターグロウピンク 大きさ オーロラブルー：約75×158×8.3mmトワイライトネイビー：約75×158×8.1mm オーロラブルー：約75×158×8.3mmアフターグロウピンク：約75×158×8.1mm 重さ オーロラブルー：約202gトワイライトネイビー：約195g オーロラブルー：約202gアフターグロウピンク：約195g OS Android 16 チップセット（SoC） Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 ディスプレイ 約6.6インチ2372×1080（フルHD＋） リアカメラ 広角：約5000万画素超広角：約800万画素マクロ：約200万画素 インカメラ 約5000万画素