LE SSERAFIMチェウォン、スケジュール再開へ 首の痛みの回復に一定期間専念していた
【モデルプレス＝2026/06/18】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）がスケジュールを再開することがわかった。所属事務所「SOURCE MUSIC」が、グローバルファンダムライフ・プラットフォーム「Weverse」を通じて発表した。
【写真】25歳K-POP美女、活動休止中に公開した近影
所属事務所は「LE SSERAFIM KIM CHAEWONの回復をお待ちいただき、変わらぬ応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます」と前置きし、「KIM CHAEWONは治療と休息を通じて回復に専念してまいりました。健康状態の改善に伴い、来週より予定されているスケジュールに参加する予定です」と報告。「お待ちいただいたファンの皆様に改めて感謝申し上げるとともに、今後とも温かいご声援をお願いいたします。ありがとうございます」と結んでいる。
5月19日、所属事務所は「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告し、「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と説明。大学祭やSpotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組などへの参加を見送っていた。
なお、6月12日にLE SSERAFIMは、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組でコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」をリリース。韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）では、チェウォンも参加する3組合同の特別なステージが公開され、話題を集めていた。（modelpress編集部）
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◆チェウォン、スケジュール再開へ
所属事務所は「LE SSERAFIM KIM CHAEWONの回復をお待ちいただき、変わらぬ応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます」と前置きし、「KIM CHAEWONは治療と休息を通じて回復に専念してまいりました。健康状態の改善に伴い、来週より予定されているスケジュールに参加する予定です」と報告。「お待ちいただいたファンの皆様に改めて感謝申し上げるとともに、今後とも温かいご声援をお願いいたします。ありがとうございます」と結んでいる。
◆チェウォン、首の痛みで回復に専念していた
5月19日、所属事務所は「最近首の痛みにより病院で治療を受けたところ、医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」と報告し、「当社は、アーティストの健康と安全を最優先事項として、医師の所見とアーティストの体調を総合的に考慮し、アーティストがより安定した健康状態で活動を続けるためには、十分に回復に専念することが必要だと判断いたしました」と説明。大学祭やSpotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組などへの参加を見送っていた。
なお、6月12日にLE SSERAFIMは、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組でコラボレーションしたデジタルシングル「ICONIC BY MISTAKE」をリリース。韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）では、チェウォンも参加する3組合同の特別なステージが公開され、話題を集めていた。（modelpress編集部）
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