美人YouTuber、野菜たっぷり手作り麺料理披露「暑い日にぴったり」「具沢山で彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】YouTuberコンビ・コノリリのコノミ（Conomi）が6月18日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】26歳美人YouTuber「最高の組み合わせ」トマト・ナスなど夏野菜入った麺料理
コノミは、そうめんのような麺に、刻んだトマトやなすなどの野菜がたっぷりとのった1品を披露。「ほぼ死んでるけろ野菜を切ってご飯を食べようとする姿勢に成長を感じますし 矯正に永遠みょうがと麺が挟まって美味しかったです」（※原文ママ）とつづっている。
この投稿に、ファンからは「暑い日にぴったり」「さっぱりしてて美味しそう」「具沢山で彩り綺麗」「最高の組み合わせ」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳美人YouTuber「最高の組み合わせ」トマト・ナスなど夏野菜入った麺料理
◆コノミ、手作りの麺料理披露
コノミは、そうめんのような麺に、刻んだトマトやなすなどの野菜がたっぷりとのった1品を披露。「ほぼ死んでるけろ野菜を切ってご飯を食べようとする姿勢に成長を感じますし 矯正に永遠みょうがと麺が挟まって美味しかったです」（※原文ママ）とつづっている。
◆コノミの投稿に「暑い日にぴったり」の声
この投稿に、ファンからは「暑い日にぴったり」「さっぱりしてて美味しそう」「具沢山で彩り綺麗」「最高の組み合わせ」「真似して作ってみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】