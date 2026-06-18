BAKE CHEESE TARTの桃スイーツ登場♡夏限定フロマージュタルトをお取り寄せ

夏になると恋しくなる、ひんやり爽やかなスイーツ。チーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」から、桃とヨーグルトの風味を楽しめる季節限定商品「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」が登場します。2026年7月1日（水）より公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」で販売開始。チーズのコクと桃のやさしい甘さが重なり合う、夏のティータイムにぴったりなご褒美スイーツです♡

桃とチーズが織りなす夏限定の味わい

「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」は、桃とヨーグルトの爽やかな風味を主役にした夏限定フロマージュタルトです。

最大の魅力は、異なる味わいのチーズムースを重ねた“ダブルチーズムース”仕立て。下層には、夏らしい軽やかな味わいの桃ヨーグルトチーズムースを使用し、その上にふんわりとした白桃チーズムースを重ねています。

チーズのコクを感じながらも重たさを感じにくく、暑い季節でもさっぱり楽しめる絶妙なバランスに仕上げられているのが特徴です。

さらに仕上げには、ほんのりピンク色のラズベリーパウダーをトッピング。桃の果実を思わせる華やかな見た目も魅力で、箱を開けた瞬間から気分が高まります。

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2通りの楽しみ方で味わえる

このフロマージュタルトは、食べ方によって異なるおいしさを楽しめるのもポイントです。

冷蔵庫で約6時間解凍すると、ムースがふんわりとなめらかになり、桃の香りとチーズのコクがやさしく広がる口どけを楽しめます。まるで専門店のデザートプレートのような上品な味わいです。

一方で、凍ったまま食べればアイスケーキのようなひんやり食感に。暑い日にぴったりの爽快感があり、夏のおやつや食後のデザートにもおすすめです。

その日の気分や気温に合わせて食べ方を変えられるため、最後まで飽きずに楽しめるのも嬉しいポイント。家族や友人とシェアしながら、それぞれのお気に入りの食べ方を見つけるのも楽しそうですね♪

商品詳細と販売情報

フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞



価格：2,800円（税込）

オンライン限定販売のため、自宅にいながら気軽に注文できるのも魅力。冷凍配送なので、好きなタイミングで解凍して楽しめます。

期間限定商品となるため、桃スイーツ好きやチーズスイーツ好きの方は早めのチェックがおすすめです。

内容量：6個入り

販売店舗：公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE」

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年9月30日（水）

※なくなり次第終了

夏のご褒美スイーツにぴったり

桃のやさしい甘さとヨーグルトの爽やかさ、そしてチーズのコクを一度に味わえる「フロマージュタルト6P BOX ＜桃＞」。

見た目の可愛らしさだけでなく、季節感あふれる味わいと食感の変化まで楽しめる特別なスイーツです。

おうちカフェや夏の手土産、自分へのご褒美にもぴったり。期間限定だからこそ出会える、BAKE CHEESE TARTならではの夏の味覚をぜひ堪能してみてください♡