女子ゴルフのニチレイ・レディースはあす19日に千葉県・袖ケ浦カンツリークラブ新袖コース（6590ヤード、パー72）で開幕する。

大会連覇を目指す入谷響（20＝加賀電子）は「2年連続が懸かっているのは私だけですし、やっぱり優勝したい」と意気込みを語った。

昨年はツアー屈指の平均250〜60ヤードの飛距離とショットの精度を生かし、この大会でルーキー一番乗りのツアー初優勝を飾った。

「このホールであんなことしたなとか、こんなことしたなとか、（昨日の）練習ラウンドで結構思い出すことはありました」と懐かしそうに振り返る。

ディフェンディングチャンピオンとして迎えるコースの感想については「全体的に狭いというイメージがあるんですけど、もちろん今日（のプロアマ戦）はまだ試合じゃないので、気持ち的には楽な部分がある。でも狭いな、怖いなという印象はありませんでした。自分の中ではここに打てれば良いなというイメージはできているので、そこは（昨年と）変わったかなと思います」と手応えを口にする。

5月のブリヂストン・レディースでツアー2勝目を挙げたものの、その後2試合連続予選落ちと調子は急降下。

「（優勝して）すぐに福島に移動して月曜日から“練ラン”したりして、休みの日をつくらなかったのもあると思います。自分でそれを把握できていなかった。それで体が硬くなったり、動きが鈍くなっている分、思うような動きができなかった。それが先週変わったので、今週、それがどういう感じで出てくるのかなと思っています」と状態は上向きのようだ。

ブリヂストン・レディースで優勝したことで袖ケ浦カンツリークラブの“完全制覇”も果たした。同クラブは袖ケ浦コースと今大会の新袖コースの2コースがあり、その2つで優勝しているのは入谷だけだ。

「やっぱり似ているかなと思います。コース自体の広さとか、グリーンの小ささとか似ている部分はあると思います。（ショットの）狙いを定めやすいというのはあります」と相性の良さも感じている。

「去年は去年で終わったことなので、今年はまた気持ちを切り替えてやりたいです」と“袖ケ浦カンツリーでの“V3”に照準を定めた。