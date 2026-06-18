タレントの磯野貴理子さんが自身のインスタグラムで、田植えに取り組む様子を投稿しています。



【写真を見る】【 磯野貴理子 】「田植えしました」田植機を駆り「隅っこは手植えで」 先日撮影したカイツブリは「雛が2羽」 フォロワー「美味しいお米が楽しみ」





磯野さんは「きり田んぼ 田植えしました」とテキスト。緑濃い山間の水田で田植機に乗り田植えを進める動画を投稿しました。そして「今年は＜栃木の星＞というお米をつくります」「粒が大きく、冷めても美味しいお米」と知らせています。









合わせて、磯野さんは自身でも左手に苗を抱えて右手で植える様子を投稿。「隅っこは手植えで」とのことで、田植機では植えきれない、水田の面が余りがちな隅の方が手で人力で植えていくことを見せてくれています。







磯野さんは、前回撮影して紹介していたカイツブリを、今回も投稿。なんとカイツブリは「雛が2羽かえっていました！」とのことで、水面の親鳥の間に、孵ったばかりの雛が懸命についていっている様子を見せてくれています。









フォロワーからは「美味しいお米楽しみですね」「田植え機まで乗りこなしてすごい」「お米販売してもらえたら絶対購入します」「手伝いに行きたいな」など、敬服や憧れの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】