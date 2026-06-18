宝塚歌劇団を傘下に持つ阪急阪神ホールディングス（HD）の定時株主総会が18日、大阪市内で行われた。

株主からは、一般では入手困難とされるチケットについて質問が飛んだ。

質問者も触れたが、現在は各スターの私設ファンクラブが、劇団側からチケットを入手し、手数料を上乗せしてファンらに再販するシステムが実在する。

担当役員は現行「私設ファンクラブとの取引は、一般の団体様と同じ形」と明かした上で「ファンクラブ様との間におきましては現在、取引に関して契約を結ぶべく準備を進めているところ」とした。

契約については「チケット代金と手数料について、それぞれいくらかかるか、というのを明記すること。チケット料金につきましては劇場からの料金と同額にすること。手数料につきましては、一般の手数料と著しく上回らない、というような契約を結ぶことを考えている」と、不透明だった私設ファンクラブとのチケット取引について、透明性をはかる旨、説明した。

同HDの株主総会では、阪神タイガースなどへのユニークな質問が飛ぶことでも毎年、注目を集めている。