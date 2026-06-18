大阪府知事や大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が、18日までに自身のXを更新。立憲民主党の古賀千景参院議員が15日の参院決算委員会で、自衛隊に関して「経済的に厳しい子どもたちが行く」などと発言し直後に撤回したことをめぐり、「自衛隊に失礼だ！と叫ぶ国会議員たちは、ほんと形而上的思考」などと持論を記した。

古賀氏は15日、全国の小学校に配布された小中高生向けの「防衛白書」に関して小泉進次郎防衛相に質問する中で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」と発言。小泉氏から「まったくそういうことはない。事実誤認だと思います」と抗議された古賀氏はその場で訂正を申し出て謝罪し、発言も撤回したが、身内の立民も含めて与野党から批判が相次いでいる。

一方、「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏は16日に更新したXで「米軍は入隊者は、低収入家庭から軍隊に入る人が多い。高収入家庭は殆ど居ない。日本の自衛隊は調査をしてないが、一般曹候補生に高収入家庭の子女が入るケースは少ないだろう」と書き出し、「戦闘で犠牲になる自衛隊員が貧乏な家庭の出身である確率は高いと考えられる」などと持論を記した。

橋下氏は17日の投稿で、ひろゆき氏の投稿を報じたネットニュースを引用しながら「自衛隊に失礼だ！ と叫ぶ国会議員たちは、ほんと形而上的思考」とし、「靖国参拝！ 男系男子！ と同様やね」と記載。「有事の際に国を破滅に導く。データに基づく形而下の議論が必要」ともつづった。

別の投稿では「だいたい自衛隊員の子供を持つ国会議員って何人いるんだ？ 多くの国会議員たちは、子供の学歴アップに必死やろ」「国会議員の子供たちの進学状況、私立小中高の在学状況くらい調査してから議論しろよな」と記し、「もちろん、自衛隊員を傷付けるような言い方はしてはならないが」と、加えた。

橋下氏はその上で「もっと自衛隊員の処遇改善に力を入れるべき。敬意を表すべき。総理の靖国参拝が国家の背骨として必要不可欠」「少なくとも一般兵士へ手を合わせることは即やるべきだ」とも訴えた。

古賀氏の発言について、立民の水岡俊一代表は17日、「自衛官や家族、関係者の心情に配慮を欠くもの」とした上で、「党の代表として責任を深く感じている。深くおわびする」と謝罪。党は16日、古賀氏を厳重注意処分としている。