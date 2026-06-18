新潟市教育委員会は18日午後、市内の小学校に勤務する28歳の男性教諭が逮捕されたとして経緯を説明、謝罪しました。



市教委によると逮捕されたのは、新潟市立大形小学校に勤務する28歳の男性教諭です。



市や警察によるとこの男性教諭は、SNSで知り合った女性が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしその様子をスマートフォンで撮影したとして17日、県青少年健全育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。





逮捕前日まで、通常通り勤務していたということです。新潟市の夏目久義教育長は、「（この教諭について）事実関係が把握できた段階で厳正に対処いたします。教育委員会として、このことを重く受け止め、非違行為についての指導を徹底し、教職員全体の意識の向上を図り、市民の信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。警察によりますと男性教諭は、ことし1月上旬、SNSで知り合った県内に住む10代後半の女性が18歳未満と知りながら、新潟市内のホテルでみだらな行為をしたうえ、その様子を自分のスマートフォンで撮影し児童ポルノを製造した疑いがもたれています。警察のサイバーパトロールで発覚し、捜査していました。警察の調べに対し、「逮捕事実の通り間違いありません」と容疑を認めています。またこの教諭から女性に対し金は渡していないということです。警察はこの教諭がほかの同様事件にも関与の可能性があるとみて捜査を続けています。