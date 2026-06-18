タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。全盛期に毎月1週間休みをとってニューヨークに通っていたことを明かす場面があった。

この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。互いにテレビにかつては出ずっぱりの超売れっ子だったが、さまざまな経験を経て、今ではテレビ出演も程よい感じになっている。

その中で、はるなは「実は、めっちゃテレビ出てる時から事務所に1週間お休みもらって、毎月ニューヨークにレッスン行ってたのよ。歌とダンス、毎月一週間行ってたの、ずっと」と告白。これには鈴木も「えー！知らなかったー！」と衝撃。

はるなは「知らんかったでしょ？」と笑いつつ「だから本当に番組で忙しい時に“これじゃ消耗しちゃう”と思って、もっと自分をブラッシュアップさせたいと思って」と続けると、鈴木は「マジで！？あんな忙しい時に？ヤバッ。凄い」と驚いた。

はるなは「いやでもね、そこでまた人に出会い、仕事は何にもないわけじゃん、1週間ニューヨークで。ニューヨークでは私のこと知らない人が多いわけじゃん。それで、海外でもっとやってみたいっていう気持ちと、なんかゼロになった気持ちになってたから、それが今テレビでまた呼んでもらえているのはあの時の番組とは全然違うの、モチベーションが」とした。

「この間も5日間休みくださいって、アメリカに行って、向こうでまたレッスン」と今でも継続していることを明かした。