はんにゃ川島章良の元妻・菜月さん、離婚後も良好な関係 2人で手続き＆ランチへ「そんなこともあるよ、人生だもん！」
お笑いコンビ・はんにゃの川島章良（44）の元妻でブロガーの川島菜月さんが、18日までに自身のブログを更新。元夫の川島と外出したことを明かし、離婚後も子どもたちの近況を共有し合う現在の関係性をつづった。
【写真】うなぎに嘆くはんにゃ川島章良
日々の子育てや家族とのエピソードを発信している菜月さんは、「手続きと報告会」と題してブログを更新。「今日はゆったりした1日だと思っていたのに、なんやかんやと予定が入りバタバタです！！」と近況を報告した。
ネイビーのペプラムトップスにデニムを合わせたコーディネートを紹介しながら、「夕方からは子供の予定なのであと少しガッツで乗り切る」とつづった。
続けて、「ちょっとした手続きで元夫と2人で出かけてきた」と報告。川島の後ろ姿を公開し、「ついでに子供たちのいろいろを報告！！」と明かした。
子どもたちについては、「俺様、シャトルラン25回走れました。娘、ダンス再開しました。とかね」と、成長の様子を共有したと説明。「2人での会話は子供、仕事の話です！」とつづり、離婚後も子どもを中心にコミュニケーションを取っていることを明かした。
さらに、別の投稿では手続き後に元夫と昼食をともにしたことも報告。うな丼とうな重の写真を公開し、「うなぎ！！ありがとうございます！！！4500円のうな重はちょっと生意気かと思い！ランチうなぎ丼にしときました！！！」とユーモアを交えてつづった。
一方の川島はうな重を注文したものの、「うなぎがドーーーンとくると思って頼んだうな重が、自分が思ってたのと違って嘆いていた！！」といい、「可哀想なので私の小鉢を差し上げました」と振り返った。
最後は「そんなこともあるよ、人生だもん！！」と締めくくり、元夫婦ならではの自然なやり取りを披露した。
この投稿にファンからは、「良い関係が続くと良いですね」「離婚して、こういう関係でいられるなっちゃんは何者！？」「ほんと良い関係だね」「子供たちも幸せだよ」「面白い元夫婦だ（笑）」「楽しそうや良い関係の元夫婦」など、温かい声が寄せられている。
川島と菜月さんは2015年2月に結婚。結婚を決めた2014年11月に川島の腎臓がんが判明し、その後、摘出手術を受けた。15年に長女、20年に長男が誕生。2025年7月22日に離婚を発表している。
【写真】うなぎに嘆くはんにゃ川島章良
日々の子育てや家族とのエピソードを発信している菜月さんは、「手続きと報告会」と題してブログを更新。「今日はゆったりした1日だと思っていたのに、なんやかんやと予定が入りバタバタです！！」と近況を報告した。
続けて、「ちょっとした手続きで元夫と2人で出かけてきた」と報告。川島の後ろ姿を公開し、「ついでに子供たちのいろいろを報告！！」と明かした。
子どもたちについては、「俺様、シャトルラン25回走れました。娘、ダンス再開しました。とかね」と、成長の様子を共有したと説明。「2人での会話は子供、仕事の話です！」とつづり、離婚後も子どもを中心にコミュニケーションを取っていることを明かした。
さらに、別の投稿では手続き後に元夫と昼食をともにしたことも報告。うな丼とうな重の写真を公開し、「うなぎ！！ありがとうございます！！！4500円のうな重はちょっと生意気かと思い！ランチうなぎ丼にしときました！！！」とユーモアを交えてつづった。
一方の川島はうな重を注文したものの、「うなぎがドーーーンとくると思って頼んだうな重が、自分が思ってたのと違って嘆いていた！！」といい、「可哀想なので私の小鉢を差し上げました」と振り返った。
最後は「そんなこともあるよ、人生だもん！！」と締めくくり、元夫婦ならではの自然なやり取りを披露した。
この投稿にファンからは、「良い関係が続くと良いですね」「離婚して、こういう関係でいられるなっちゃんは何者！？」「ほんと良い関係だね」「子供たちも幸せだよ」「面白い元夫婦だ（笑）」「楽しそうや良い関係の元夫婦」など、温かい声が寄せられている。
川島と菜月さんは2015年2月に結婚。結婚を決めた2014年11月に川島の腎臓がんが判明し、その後、摘出手術を受けた。15年に長女、20年に長男が誕生。2025年7月22日に離婚を発表している。