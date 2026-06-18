フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が18日までに自身のインスタグラムを更新。30年前と今のランドセル姿の比較写真を公開した。

「30年の時が流れました」とつづり、廃校した小学校の校舎や体育館をリノベーションした、千葉・鋸南町の道の駅保田小学校で赤いランドを背負っているショットと、30年前の自身の同じポーズの写真をアップ。

ハッシュタグで「30年」「30years」「38歳」「38yearsyoung」「imjustakid」と添えた。

道の駅保田小学校には、懐かしの給食メニューを提供する食堂や、宿泊施設、温浴施設、特産品直売所などがある。

この投稿にフォロワーらからは「30年経って素敵な女性になりましたね 8歳の頃のおもかげが今もありますね！」「時の経つのはあっという間ですね！Beautiful Girlになりました」「可愛い」「今でも変わらないCute」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンドガール・デビュー。クラシックバレエの講師を務め、全米ヨガインストラクターや乗馬ライセンスなどの資格も持っている。プラベートでは誕生日の2022年3月29日に結婚を発表、昨年3月29日に離婚したことを報告している。