１８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１１５１円２４銭（１・６５％）高の７万１０５３円４９銭だった。

終値として初めて７万円を上回った。今年４月２７日に終値が初めて６万円を超えて以来、２か月足らずで再び大台を突破した。

前日の米株式市場で、主要な半導体関連株が上昇した。その後に米国とイランが戦闘終結に向けた覚書に電子署名したと伝わったことが追い風となり、東京市場ではＡＩ（人工知能）や半導体関連を中心に幅広い銘柄に買いが広がった。

日経平均は一時、１４００円超上昇して７万１３９８円５８銭をつけ、取引時間中の最高値も更新した。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の終値も５４・９５ポイント（１・３７％）高の４０６８・１８と、最高値を更新した。

株式市場では、ＡＩや半導体関連の銘柄が上昇をけん引する「ＡＩ相場」が続いており、日経平均は昨年１０月２７日に５万円を突破した。今年２月２８日の米国とイスラエルによるイラン攻撃後は、原油価格の急上昇が相場の重荷となったが、４月に入ると停戦への期待から再び上昇基調に転じ、４月２７日には終値として初めて６万円を突破した。