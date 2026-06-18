元HKT48メンバー「仕上がりまでもう少し」手作りの梅シロップ公開「丁寧な手仕事」「綺麗な色合い」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】元HKT48でタレントの朝長美桜が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの梅シロップを公開した。
【写真】28歳元48メンバー「何でも作れるのすごい」彩り美しい手作り梅シロップ
朝長は「梅シロップ作った 仕上がりまでもう少し〜」とつづり、手作りした梅シロップの写真を投稿。丁寧に下処理された梅と氷砂糖が入った透明な円筒型の保存容器が2つ並んでおり、黄色や黄緑色の梅と白色の氷砂糖のコントラストの美しさが際立っている。
この投稿に、ファンからは「完成が楽しみ」「綺麗な色合い」「絶対美味しいやつ」「何でも作れるのすごい」「丁寧な手仕事」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元48メンバー「何でも作れるのすごい」彩り美しい手作り梅シロップ
◆朝長美桜、手作りの梅シロップ披露
朝長は「梅シロップ作った 仕上がりまでもう少し〜」とつづり、手作りした梅シロップの写真を投稿。丁寧に下処理された梅と氷砂糖が入った透明な円筒型の保存容器が2つ並んでおり、黄色や黄緑色の梅と白色の氷砂糖のコントラストの美しさが際立っている。
◆朝長美桜の投稿に「何でも作れるのすごい」の声
この投稿に、ファンからは「完成が楽しみ」「綺麗な色合い」「絶対美味しいやつ」「何でも作れるのすごい」「丁寧な手仕事」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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