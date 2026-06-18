

SUZY

俳優で歌手のSUZY（ペ・スジ）が18日、都内で行われた「TSUBAKI 20th Anniversary Party 」に出席した。

ファイントゥデイが展開すヘアケアブランド「TSUBAKI」が20周年を迎え、その記念に今回のイベントが催された。

グローバルアンバサダー のSUZYが来場し、その美しい艶髪を披露するとともに、トークを行った。

◆SUZY

韓国出身。ガールズグループ miss A のメンバーとしてデビュー後、映画『建築学概論』で一躍注目を集め、俳優として本格的なキャリアをスタート。その後、ドラマ『あなたが眠っている間に』『スタートアップ：夢の扉』、Coupang play シリーズ『アンナ』、Netflix シリーズ『イ・ドゥナ！』など数々の話題作に出演し、繊細な感情表現と確かな存在感で俳優としての評価を確立した。近年では Netflix シリーズ『魔法のランプにお願い』で主演を務め、アジアを含め世界で幅広い支持を集めている。今後は Disney+オリジナルシリーズ『Delusion（原題）』への出演も控えており、グローバルでの活躍の場をさらに広げている。透明感あふれる美しさと、しなやかさの中に芯のある佇まいで、広告・ファッション分野においてもグローバルに活躍。アジアを含め世界で、幅広い世代から支持を集めている。