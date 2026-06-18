前日のドル高の調整も動きは限定的＝オセアニア為替概況



昨日の米FOMC後のドル全面高に豪ドルは対ドルで0.7070ドル台から0.6990ドル台を付けた。その後じりじりと反発する中で東京市場となり、昼過ぎに0.7042ドルを付けている。その後ロンドン勢が入ってドル買いが入り0.7020台を付けている。



NZドルもFOMC後に対ドルで0.5620ドル台から0.5750ドル台まで下げ、その後の反発に東京昼過ぎに0.5799ドルを付けた。



対円ではFOMC後の対ドルでの豪ドル売りもあり113.30円台から112.48円を付けた。その後112.60円台中心の推移から、ドル円の堅調な動きと対ドルでの豪ドル買いに午後に113.07円を付けている。



NZドル円は93.20円台から92.50円前後へ下落。その後の反発に東京午後に93.12円を付けた。



豪州

06/16 13:30 中銀政策金利 （6月） 結果 4.35% 予想 4.35% 前回 4.35%

NZ

06/17 07:45 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -10.08億NZドル 予想 -9.67億NZドル 前回 -59.84億NZドル

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 0.8% 予想 0.8% 前回 0.2% （前期比）

06/18 07:45 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 結果 1.5% 予想 1.0% 前回 1.3% （前年比）

06/19 07:45 貿易収支 （5月） 前回 19.2億NZドル

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