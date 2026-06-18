これからの予定【経済指標】
【スイス】
スイス中銀政策金利（2026年 第2四半期）16:30
予想 0.0% 前回 0.0%
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（6月）17:00
予想 4.25% 前回 4.25%（預金金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（4月）17:00
予想 N/A 前回 149.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（4月）18:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.2%（前年比)
【英国】
英中銀政策金利（6月）20:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（6月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【カナダ】
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 2.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）21:30
予想 22.6万件 前回 22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想 179.0万件 前回 179.5万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想 11.0 前回 -0.4
景気先行指数（5月）23:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
対米証券投資（4月）19日05:00
予想 N/A 前回 813.0億ドル
※予定は変更されることがあります。
スイス中銀政策金利（2026年 第2四半期）16:30
予想 0.0% 前回 0.0%
【ノルウェー】
ノルウェー中銀政策金利（6月）17:00
予想 4.25% 前回 4.25%（預金金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（4月）17:00
予想 N/A 前回 149.0億ユーロ（季調済)
ユーロ圏建設業生産高（4月）18:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.2%（前年比)
【英国】
英中銀政策金利（6月）20:00
予想 3.75% 前回 3.75%
【チェコ】
チェコ中銀政策金利（6月）21:30
予想 3.5% 前回 3.5%
【カナダ】
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 2.0%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.6%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13）21:30
予想 22.6万件 前回 22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）
予想 179.0万件 前回 179.5万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想 11.0 前回 -0.4
景気先行指数（5月）23:00
予想 0.1% 前回 0.1%（前月比)
対米証券投資（4月）19日05:00
予想 N/A 前回 813.0億ドル
※予定は変更されることがあります。