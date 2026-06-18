16:00　ナーゲル独連銀総裁、会議出席　
コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演
17:00　シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
21:00　チポローネECB理事、政策会議出席
21:15　レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席

19日
2:00　エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
　 米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）

EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬

※予定は変更されることがあります。