これからの予定【発言・イベント】
16:00 ナーゲル独連銀総裁、会議出席
コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演
17:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
21:00 チポローネECB理事、政策会議出席
21:15 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席
19日
2:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）
EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬
※予定は変更されることがあります。
コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演
17:00 シュレーゲル・スイス中銀総裁、記者会見
21:00 チポローネECB理事、政策会議出席
21:15 レーンECBチーフエコノミスト、金融政策会議出席
19日
2:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、経済について講演
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）
EU首脳会議（19日まで）
ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）
英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬
※予定は変更されることがあります。