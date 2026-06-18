テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６台での綱引きが継続 テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６台での綱引きが継続

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テクニカルポイント ユーロポンド、０．８６台での綱引きが継続



0.8725 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8702 200日移動平均

0.8676 一目均衡表・雲（上限）

0.8674 100日移動平均

0.8674 一目均衡表・基準線

0.8671 一目均衡表・雲（下限）

0.8667 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8652 現値

0.8643 21日移動平均

0.8640 一目均衡表・転換線

0.8639 10日移動平均

0.8620 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8552 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは6月に入ってから0.86台での綱引きが続いている。RSI（14日）は51.3と、売買の偏りはほとんどみられていない。レンジからの抜け出し待ちとなっている。0.8620付近の直近安値水準が下値のメド。0.8670-80レベルのテクニカルポイントの束が上値メドとなっている。

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