テクニカルポイント　ユーロポンド、０．８６台での綱引きが継続

0.8725　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8702　200日移動平均
0.8676　一目均衡表・雲（上限）
0.8674　100日移動平均
0.8674　一目均衡表・基準線
0.8671　一目均衡表・雲（下限）
0.8667　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8652　現値
0.8643　21日移動平均
0.8640　一目均衡表・転換線
0.8639　10日移動平均
0.8620　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8552　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは6月に入ってから0.86台での綱引きが続いている。RSI（14日）は51.3と、売買の偏りはほとんどみられていない。レンジからの抜け出し待ちとなっている。0.8620付近の直近安値水準が下値のメド。0.8670-80レベルのテクニカルポイントの束が上値メドとなっている。