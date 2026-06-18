ＡｐｐＢａｎｋ<6177.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大し一時前日比１０円（１２．５％）高の９０円をつける場面があった。午後３時ごろに、ナッジ（東京都千代田区）が提供する次世代型クレジットカード「Ｎｕｄｇｅ（ナッジ）」と協業開始したと発表しており、これを好感した買いが入った。



「Ｎｕｄｇｅ」は、日常の買い物で好きなアーティストや作品を応援できる次世代型クレジットカードで、ユーザーはカードを利用するだけで「推し」の活動を支援でき、Ｎｕｄｇｅ内に開設されるＩＰの「クラブ」を通じて、限定特典を受け取れる新しい金融体験を提供している。今回の協業は、アップバンクがコラボレーションを行う各ジャンルの魅力的なＩＰに対して、Ｎｕｄｇｅ内の「クラブ」開設を提案・マッチングし、ファンには「推し活」体験の向上と、ＩＰホルダーには新しい収益源・ファンエンゲージメントツールを提供することで、アップバンクを通じたＩＰ価値最大化を実現する。



出所：MINKABU PRESS