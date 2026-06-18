18日の日経平均株価は前日比1151.24円（1.65％）高の7万1053.49円と6日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は936、値下がりは576、変わらずは45と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を345.95円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が248.60円、イビデン <4062>が114.98円、ファストリ <9983>が96.54円、村田製 <6981>が70.80円と続いた。



マイナス寄与度は55.48円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、フジクラ <5803>が53.9円、太陽誘電 <6976>が33.02円、信越化 <4063>が15.08円、京セラ <6971>が15.02円と並んだ。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は銀行業で、以下、サービス業、電気機器、精密機器が続いた。値下がり上位には非鉄金属、石油・石炭、海運業が並んだ。



株探ニュース