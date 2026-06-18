　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　355202　　　27.5　　　 82200
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39977　　　35.4　　　　2526
３. <1321> 野村日経平均　　 36290　　　45.5　　　 74380
４. <200A> 野村日半導　　　 34331　　　37.2　　　　6091
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 20387　　　15.0　　　 97950
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 18840　　　39.8　　　　4885
７. <1579> 日経ブル２　　　 16418　　　31.6　　　 886.4
８. <1360> 日経ベア２　　　 14264　　　79.3　　　　61.9
９. <1398> ＳＭＤリート　　　8824　　　82.9　　　1808.5
10. <1306> 野村東証指数　　　8612　　　70.8　　　 432.3
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　6991　　　71.9　　　 999.0
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　6213　　　60.5　　　　7397
13. <1615> 野村東証銀行　　　5404　　　58.7　　　 734.7
14. <1540> 純金信託　　　　　4675　　　48.2　　　 20680
15. <1330> 上場日経平均　　　4539　　　82.7　　　 74480
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　2635　　　74.7　　　 74150
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2624　　　-1.4　　　　5064
18. <2243> ＧＸ半導体　　　　2563　　 -32.9　　　　5273
19. <1542> 純銀信託　　　　　2246　　　58.6　　　 32270
20. <1358> 上場日経２倍　　　2163　　　29.6　　　157400
21. <2624> ｉＦ日経年４　　　2162　　2106.1　　　　7155
22. <2559> ＭＸ全世界株　　　1808　　 134.2　　　　2978
23. <1571> 日経インバ　　　　1753　　　30.3　　　　 280
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1719　　 -10.6　　　1905.5
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1689　　　34.6　　　　 101
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1624　　　13.5　　　 78480
27. <282A> ＧＸ半導１０　　　1574　　　43.9　　　　3188
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　1562　　 144.4　　　 868.0
29. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1549　　 -32.5　　　　4506
30. <1308> 上場東証指数　　　1501　　 219.4　　　　4261
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1424　　　79.6　　　 109.1
32. <1489> 日経高配５０　　　1382　　 -17.7　　　　3268
33. <2016> ｉＦ米債７有　　　1372　　-100.0　　　　1790
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　1207　　 -60.0　　　 74130
35. <453A> ｉＳ米債カバ　　　1166　　3661.3　　　 803.4
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1146　　 -10.7　　　 422.1
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1140　　 104.7　　　　2570
38. <213A> 上場半導体株　　　1133　　　50.3　　　 563.8
39. <2033> コスピブル　　　　1086　　　71.3　　　149900
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　1082　　　24.8　　　 244.6
41. <2036> 金先物Ｗブル　　　1041　　　43.2　　　163000
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1027　　 167.4　　　　3455
43. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 977　　　-3.6　　　　1120
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 761　　 459.6　　　　1060
45. <2631> ＭＸナスダク　　　 737　　 -19.8　　　 34520
46. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 729　　　53.8　　　 71970
47. <2516> 東証グロース　　　 723　　 261.5　　　 565.9
48. <314A> ｉＳゴールド　　　 678　　 126.0　　　 329.1
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 677　　 -25.9　　　　3565
50. <1348> ＭＸトピクス　　　 656　　 437.7　　　　4259
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース