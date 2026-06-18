ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 355202 27.5 82200
２. <1357> 日経Ｄインバ 39977 35.4 2526
３. <1321> 野村日経平均 36290 45.5 74380
４. <200A> 野村日半導 34331 37.2 6091
５. <1458> 楽天Ｗブル 20387 15.0 97950
６. <2644> ＧＸ半導日株 18840 39.8 4885
７. <1579> 日経ブル２ 16418 31.6 886.4
８. <1360> 日経ベア２ 14264 79.3 61.9
９. <1398> ＳＭＤリート 8824 82.9 1808.5
10. <1306> 野村東証指数 8612 70.8 432.3
11. <1568> ＴＰＸブル 6991 71.9 999.0
12. <1329> ｉＳ日経 6213 60.5 7397
13. <1615> 野村東証銀行 5404 58.7 734.7
14. <1540> 純金信託 4675 48.2 20680
15. <1330> 上場日経平均 4539 82.7 74480
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2635 74.7 74150
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2624 -1.4 5064
18. <2243> ＧＸ半導体 2563 -32.9 5273
19. <1542> 純銀信託 2246 58.6 32270
20. <1358> 上場日経２倍 2163 29.6 157400
21. <2624> ｉＦ日経年４ 2162 2106.1 7155
22. <2559> ＭＸ全世界株 1808 134.2 2978
23. <1571> 日経インバ 1753 30.3 280
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1719 -10.6 1905.5
25. <1459> 楽天Ｗベア 1689 34.6 101
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1624 13.5 78480
27. <282A> ＧＸ半導１０ 1574 43.9 3188
28. <1655> ｉＳ米国株 1562 144.4 868.0
29. <1671> ＷＴＩ原油 1549 -32.5 4506
30. <1308> 上場東証指数 1501 219.4 4261
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1424 79.6 109.1
32. <1489> 日経高配５０ 1382 -17.7 3268
33. <2016> ｉＦ米債７有 1372 -100.0 1790
34. <1346> ＭＸ２２５ 1207 -60.0 74130
35. <453A> ｉＳ米債カバ 1166 3661.3 803.4
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 -10.7 422.1
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1140 104.7 2570
38. <213A> 上場半導体株 1133 50.3 563.8
39. <2033> コスピブル 1086 71.3 149900
40. <1545> 野村ナスＨ無 1082 24.8 244.6
41. <2036> 金先物Ｗブル 1041 43.2 163000
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1027 167.4 3455
43. <563A> ＧＸＮデカバ 977 -3.6 1120
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 761 459.6 1060
45. <2631> ＭＸナスダク 737 -19.8 34520
46. <1369> Ｏｎｅ２２５ 729 53.8 71970
47. <2516> 東証グロース 723 261.5 565.9
48. <314A> ｉＳゴールド 678 126.0 329.1
49. <2244> ＧＸＵテック 677 -25.9 3565
50. <1348> ＭＸトピクス 656 437.7 4259
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 355202 27.5 82200
２. <1357> 日経Ｄインバ 39977 35.4 2526
３. <1321> 野村日経平均 36290 45.5 74380
４. <200A> 野村日半導 34331 37.2 6091
５. <1458> 楽天Ｗブル 20387 15.0 97950
６. <2644> ＧＸ半導日株 18840 39.8 4885
７. <1579> 日経ブル２ 16418 31.6 886.4
８. <1360> 日経ベア２ 14264 79.3 61.9
９. <1398> ＳＭＤリート 8824 82.9 1808.5
10. <1306> 野村東証指数 8612 70.8 432.3
11. <1568> ＴＰＸブル 6991 71.9 999.0
12. <1329> ｉＳ日経 6213 60.5 7397
13. <1615> 野村東証銀行 5404 58.7 734.7
14. <1540> 純金信託 4675 48.2 20680
15. <1330> 上場日経平均 4539 82.7 74480
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2635 74.7 74150
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2624 -1.4 5064
18. <2243> ＧＸ半導体 2563 -32.9 5273
19. <1542> 純銀信託 2246 58.6 32270
20. <1358> 上場日経２倍 2163 29.6 157400
21. <2624> ｉＦ日経年４ 2162 2106.1 7155
22. <2559> ＭＸ全世界株 1808 134.2 2978
23. <1571> 日経インバ 1753 30.3 280
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1719 -10.6 1905.5
25. <1459> 楽天Ｗベア 1689 34.6 101
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1624 13.5 78480
27. <282A> ＧＸ半導１０ 1574 43.9 3188
28. <1655> ｉＳ米国株 1562 144.4 868.0
29. <1671> ＷＴＩ原油 1549 -32.5 4506
30. <1308> 上場東証指数 1501 219.4 4261
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1424 79.6 109.1
32. <1489> 日経高配５０ 1382 -17.7 3268
33. <2016> ｉＦ米債７有 1372 -100.0 1790
34. <1346> ＭＸ２２５ 1207 -60.0 74130
35. <453A> ｉＳ米債カバ 1166 3661.3 803.4
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 -10.7 422.1
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1140 104.7 2570
38. <213A> 上場半導体株 1133 50.3 563.8
39. <2033> コスピブル 1086 71.3 149900
40. <1545> 野村ナスＨ無 1082 24.8 244.6
41. <2036> 金先物Ｗブル 1041 43.2 163000
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1027 167.4 3455
43. <563A> ＧＸＮデカバ 977 -3.6 1120
44. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 761 459.6 1060
45. <2631> ＭＸナスダク 737 -19.8 34520
46. <1369> Ｏｎｅ２２５ 729 53.8 71970
47. <2516> 東証グロース 723 261.5 565.9
48. <314A> ｉＳゴールド 678 126.0 329.1
49. <2244> ＧＸＵテック 677 -25.9 3565
50. <1348> ＭＸトピクス 656 437.7 4259
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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