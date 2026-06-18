18日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数292、値下がり銘柄数263と、売り買いが拮抗した。



個別ではイオレ<2334>、デジタルプラス<3691>、アスタリスク<6522>、サクシード<9256>がストップ高。エムビーエス<1401>、イメージ情報開発<3803>、エスネットワークス<5867>は一時ストップ高と値を飛ばした。タイミー<215A>、イントランス<3237>、シャノン<3976>、ヌーラボ<5033>、ＭＴＧ<7806>など7銘柄は年初来高値を更新。ステラファーマ<4888>、ベルトラ<7048>、プロジェクトホールディングス<9246>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、クリングルファーマ<4884>は値上がり率上位に買われた。



一方、ジーネクスト<4179>がストップ安。Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、ウェッジホールディングス<2388>、ベースフード<2936>、ｖｉｓｕｍｏ<303A>など35銘柄は年初来安値を更新。パワーエックス<485A>、メイホーホールディングス<7369>、ビーマップ<4316>、ＧＯ<581A>、ネットスターズ<5590>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース