黄、黒、赤、茶と色とりどりな大豆の皮の色は、色素の合成に関わる四つの遺伝子の組み合わせで決まることが、福島大の菅波真央特任講師（作物ゲノム科学）らの研究で判明した。

特徴的な色を持つ新品種の開発にも役に立つと期待されている。

大豆は東アジア原産で、6000〜9000年前に栽培が始まった。元々の種は皮が黒色で、多様な色は栽培や品種改良の過程で誕生した。現在の大豆は黄色が主流だが、黒豆は正月料理、赤豆は赤飯に使われることもある。

研究グループは258品種の大豆で、色と遺伝情報を比較した結果、四つの遺伝子が色を決めていることを突き止めた。四つのうちの三つ（Ｉ、Ｗ１、Ｔ）は様々な色素の合成を促進する酵素の遺伝子で、残りの一つは酵素の働きを制御する遺伝子（Ｒ）だった。こうした遺伝子の働きによって、色素が生まれる過程で、青、橙（だいだい）、赤、茶の量が変化し、多彩な色を生み出していた。

この研究には、愛媛県立西条農業高の生徒が大豆の栽培や分析試料の調製などで参加しており、論文には生徒の名前も掲載された。菅波特任講師は「色だけでなく『肥料が少なくてもよく育つ大豆』などの遺伝情報も明らかにして、役に立つ品種を生み出していきたい」と話している。（杉森純）