お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が17日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜）に出演。番組パートナー、「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）の質問から、意外な方向に話を展開した。

吉田は「大谷翔平さんスゴイやんか？粗品はどう思ってるのか気になる…世間で圧倒的スゴイ人」と切りだした。

野球少年だった吉田自身は「毎朝大谷さんの試合から一日が始まる」といい、「ほんまにスゴイと思ってるから。スポーツ用品店で通常より大きなマネキンにドジャースのユニホームと帽子かぶせてバット持たせて、大谷さんそっくりのフォームさせてるねん。それ見ただけでビビって、近づきがたい。打たれる気しかせえへん。威圧感！かっこええねん…マネキンが、やで!?」と、大谷への畏怖にも似た敬意をアピールした。

粗品は「すごいご活躍で」と冷静に語り、吉田から「そんな言い方になんの？えらい冷たいやんけ！」と言われた。大谷について「あんまり知らないです」と苦笑いし、「どっちかというと、元通訳の水原一平さんのほうが好きですね」と一筋縄ではいかない回答で、吉田を笑わせた。

粗品は「吉本芸人が海外向けに何かを制作するとき…例えば松本人志さんが映画を作ったときに英語字幕をチャドさんに頼んだ」と、日本のお笑いが理解できている人に依頼したことを回想。「僕は水原一平が出てきたら、頼みたいんですよ」と告白。「カジノ行って1億負けた！みたいな映像とかを出して、英語で翻訳しようかなとか思ってるんで。ギャンブルの機微とか水原一平さんなら！ここはこのエエ単語を…とかやってくれそうじゃないですか」と熱弁した。

吉田は「なるほどな。“ぐにゃぐにゃ”とか言うても、（そのニュアンスを）アメリカ人にどう伝えていいか分からんもんなあ。それを水原さんやったらアメリカ人も分かるような表現に！」と納得していた。