熱戦が続くサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会。

日本代表の鈴木淳之介選手（２２）が着用するのが、従業員１４人の日本のスポーツメーカー「ＳＶＯＬＭＥ（スボルメ）」（東京都品川区）のスパイクだ。同社にとっては初めてのＷ杯。ナイキやアディダスなどビッグネームがひしめく最高の舞台で、日本の勝利を足元から支える。（日下翔己）

「自分たちのスパイクがＷ杯という大舞台で使われるのはうれしいし、誇らしくもある」。スボルメ取締役の谷川洋二郎さん（４１）は感慨深げに語った。

同社は２００６年設立。社名は「Ｓｏｃｃｅｒ」（サッカー）と「Ｖｏｌｕｍｅ」（容量）を組み合わせた造語だ。サッカー用品以外にもランニング関連のシューズやウェアも手がけている。

鈴木淳選手との出会いは、高校時代にさかのぼる。在学していた帝京大可児高（岐阜県）で、同社がウェアの提供などをしていたのが縁だった。谷川さんは、強豪校の中でも鈴木淳選手のボール扱いや身のこなしが群を抜いてうまかったことを覚えている。

特に印象に残っているのが、第９９回全国高校サッカー選手権大会３回戦・青森山田高（青森県）との一戦だ。高校２年ながら中盤のポジションでフル出場した鈴木淳選手は攻守で活躍を見せたものの、チームは２―４で敗退。試合を見守った谷川さんは、相手が強くてもいつも通りに落ち着いてプレーし、持てるテクニックをいかんなく発揮していた鈴木淳選手にほれ込んだという。

サポートを申し出たのは、鈴木淳選手が高校３年の時だった。人気モデルの「ＤＥＬＳＡＬＭＡ（デルサルマ）」を約１か月試用してもらい、「フィット感がいい」と評価されて採用が決まった。

「相棒」を得た鈴木淳選手は、高校卒業後の２２年、Ｊリーグ・湘南ベルマーレに加入して主軸として活躍。昨年夏にデンマークの名門・コペンハーゲンに移籍すると、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）にも出場を果たした。この間ずっと、デルサルマを履き続けてきた。

同社のスパイクは、日本人の足に多い、甲高で幅広な足にもなじむように素材を組み合わせている。谷川さんは「『Ｗ杯に出場する日本代表選手をサポートする』というのが、会社の目標の一つだった」と明かす。

日本代表の初戦となった１４日（日本時間１５日）のオランダ戦で、鈴木淳選手の出場機会はなかった。谷川さんは、次戦以降に向けて期待を込める。「Ｗ杯でサポートできるのはすばらしいこと。鈴木淳選手の勝利につながるプレーと、日本の勝利を願っている」