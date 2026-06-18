女性ボーカルグループ「Little Glee Monster（リトグリ）」は18日、メンバー・結海の体調不良を発表。本人の回復を最優先とし、6月開催イベントを欠席すると発表した。11日にはメンバー・MAYUが体調不良により活動休止を発表したばかりで、心配の声が寄せられている。

リトグリは今月10日、TBS日曜劇場「GIFT」の主題歌「一輪」とTVアニメ「本好きの下剋上 領主の養女」オープニングテーマ「Pages」の 新曲2曲を加えたシングルをリリース。発売イベントを開催していた。

10日に開催したイベント途中、メンバーのMAYUが体調不良を訴え退出し、イベントは中止に。MAYUは医療機関を受診し、一定期間の活動休止を発表していた。

この日、結海に関して公式は「体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とし、開催予定の『一輪 / Pages』/『Pages / 一輪』発売記念リリースイベントに関しまして、欠席とさせていただきます」と報告。19日のフリーライブ及び20日、21日、28日のイベントを欠席すると呼びかけた。

「結海本人は前向きに療養を続けており、少しずつ快方に向かっております」と説明。6月開催のイベントについてはかれん・ミカ・アサヒ・miyouの4人体制で行うとした。