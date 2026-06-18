6月13日、東京・国立競技場には大勢のサッカーファンが詰めかけていた。この日開催されたのは、「Jリーグオールスター DAZNカップ」。J1からJ3までの全60クラブが参加するオールスターイベントで、17年ぶりの開催とあって会場は熱気に包まれていた。

そんななか、ひときわ大きな歓声があがる一角があった。姿を見せたのはTravis Japanの中村海人、吉澤閑也、松倉海斗、七五三掛龍也だ。

会場に居合わせたサッカーファンの30代男性がこう語る。

「4人は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子さんとともにロケをしていました。姿が見えると、あっという間に40〜50人ほどの人だかりができていましたね。

収録後はスタッフとともに移動していましたが、ファンらしき女性たちが後を追いかける場面もありました。メンバーは気にする様子もなく自然体でした。信号待ちで足を止めている間も談笑していて、なかでも松倉さんと信子さんが楽しそうに話していたのが印象的でしたね」

Travis Japanといえば、2025年10月からサッカーバラエティ番組『けるとめる』（フジテレビ系）でMCを担当。同番組はJリーグの全面協力のもと制作されている。さらに現在開催中の「FIFAワールドカップ2026」では、“けるとめるファミリー” として日本代表を応援するなど、サッカー分野で存在感を高めている。

「日本代表の初戦となったオランダ戦を迎えた14日（日本時間15日）には、宮近海斗さん、松倉さん、吉澤さんがアメリカのダラス・スタジアムで現地観戦していました。松倉さんと吉澤さんは前日に国立競技場でロケをしていたばかり。日米をまたぐハードスケジュールに、ファンからは驚きの声もあがっていました。

『けるとめる』は放送開始からまだ1年も経っていませんが、W杯関連番組への出演が続いています。STARTO所属グループのなかでも “サッカーといえばTravis Japan” というポジションを築いていますね」（芸能記者）

W杯イヤーを追い風に、 “サッカーの顔” として新たな活躍の場を広げている。