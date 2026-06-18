氷室京介の活動休止前最後の4大ドームツアー＜KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞の完全盤映像作品『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』が、7月20日および21日に全国映画館で特別上映されることが決定した。

氷室京介は2016年の4大ドームツアー＜「KYOSUKE HIMURO LAST GIGS＞を最後に、ライブ活動無期限休止へ。その翌年、ファンの熱い声に応えるかたちで全国39ヵ所40公演のフィルムコンサートを開催。映像は2018年にパッケージ化リリースされた。

完全盤は、氷室京介の映像作品を長年手掛けてきたディレクターHiguchinskyが編集を担当、当時既に発売されていた映像作品とは全く違う編集が施された。さらには、MCを含めて完全ノーカットで制作されるなど、生のライブに近い臨場感と躍動感を実現した。

この完全盤の映像が、氷室京介のソロデビュー日にあたる7月21日と、その前日7月20日の二日間にわたり、全国映画館の大スクリーンにて大音響で甦る。チケットのプレリザーブは6月20日12:00より。

■特別上映『KYOSUKE HIMURO THE COMPLETE FILM OF LAST GIGS』

▼上映日時

7月20日(月/祝)16:00 上映開始

7月21日(火)18:00 上映開始

※各日、定刻よりライブ映像の上映開始

▼会場

全国各地の映画館

会場詳細：https://liveviewing.jp/complete-filmof-lastgigs/

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。

▼チケット

4,500円(税込／全席指定) ※入場者プレゼント付き

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

※入場者プレゼントは、お持ちのチケット券面に記載されている実施日、映画館にてお渡しいたします。他の映画館や記載日以外でのお渡しはできません。

※入場者プレゼントは二日間共通です。

※入場者プレゼントは、不良品以外の交換はできませんので、ご了承ください。

【プレリザーブ(抽選)】

受付期間：6月20日(土)12:00〜6月28日(日)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/himuro-film/

※おひとり様4枚まで

【一般発売(先着)】

発売期間：7月11日(土)18:00〜7月17日(金)12:00

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/himuro-film/

・セブン-イレブン店内のマルチコピー機

※おひとり様4枚まで

※一般発売は先着順

【映画館販売(先着)】

発売開始：7月17日(金)24:00以降〜(＝7月18日(土)0:00〜)順次

※プレイガイド販売終了時点で残席がある映画館に限り、映画館にてチケットを販売いたします。

※映画館でのチケット販売詳細につきましては、各映画館サイト等でご確認ください。

※先着順での受付となりますので、予定枚数に達し次第、販売終了となります。

（問）チケットぴあ https://t.pia.jp/help/

特設サイト：https://liveviewing.jp/complete-filmof-lastgigs/

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン