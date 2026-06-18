大阪・カンテレの生情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！ 」（月〜金曜・後１時５０分、後半からフジ系全国２１局で放送）の司会を務めるフリーの青木源太アナウンサーが１８日の生放送で、サッカー元イングランド代表のデビッド・ベッカムの”トレードマーク”ベッカムヘアに憧れて大学時代にしていたことを明かした。

サッカーＷ杯の北中米大会が盛り上がる中、番組では過去の日本代表などの名場面を特集。サムライブルーのユニホームを着込んで司会を進行した青木アナは、２００２年の日韓共催のＷ杯を思い出に挙げ、「母国開催で、私、大学（慶応大）１年でしたが、大変盛り上がりました」と、札幌で行われたイングランド対アルゼンチン戦を放映した。

さらにベッカムの雄姿に青木アナは「この髪形！はやったんですよ」とソフトモヒカンの似合うスーパースターに興奮気味。コメンテーターの漫才師「メッセンジャー」の黒田有は「オレがやったら山火事みたいになる」と笑わせたが、青木アナは「何を隠そう私、大学１年の時はベッカムヘアだったんですよ！すぐにこれにしました」と金髪をツンと上に盛り上げた写真を紹介。黒田から「洗いたての柴犬みたいになってるやないか！」とツッコまれたが、さらに友人数人と撮った写真も見せ、過半数がベッカムヘアとあってスタジオは爆笑。青木アナは「でも、ベッカムのあの頭の形だから似合う髪形でもあって。なんかタマネギみたくなっちゃった」と自虐気味に苦笑した。