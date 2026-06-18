グローバルボーイズグループ「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」が今年１０月７日に日韓同時デビューすることが決まった。吉本興業などが１８日に発表し、初めてのアーティスト写真を公開した。この日正午から各ＥＣサイト、ＣＤショップで一斉に日本デビューシングルの予約受け付けを開始した。

同グループは、日本最大級のサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」から誕生した１２人組。国民プロデューサーとＳＥＫＡＩ プロデューサーの純粋な「恋」によって選ばれた１２人の少年たちで構成される。グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！)」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められているという。

日本デビューシングルは、オーディション番組内で話題となったコンセプト評価曲「ＢＬＡＣＫ ＡＮＧＥＬ」「Ｎｅｋｏ（ねこ）」、番組テーマソング「新世界）ＳＨＩＮＳＥＫＡＩ）」のＫＯ１ＫＥＹＺバージョンが収録される。初回限定盤Ａ、初回限定盤Ｂ、通常盤、 ＦＣ限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全１５形態を展開する。