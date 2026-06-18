本田圭佑の解説が大注目

サッカー日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

NHK総合での地上波生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑と実況を務めた小宮山晃義アナウンサーの掛け合いが「このコンビいいよね」など注目を集めている。

カタール大会の解説でもサッカーファンの心を鷲掴みにした本田。サッカーファンだけでなく、一般視聴者にも受け入れられるラフな解説が人気を博している。オランダ戦でも小宮山アナウンサーとの絶妙な掛け合いで90分間を伝えた。後半43分にMF鎌田大地の同点ゴールが決まると「イェスイェスイェス！」と叫びながら、2人は絶妙なハイタッチで喜びをあらわにした。

SNSでも「本田×小宮山コンビ」が注目を集め、「この試合は永久保存」「サイコーにおもしろい」「2人の白熱ぶりにこっちも熱くなる」「この動画永遠に見れるな」「同点にした時のハイタッチ好き」「さすがはNHKさん！」など多くのコメント寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）