元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。夫で元ヤクルト監督の古田敦也氏（60）とのなれ初めを明かした。

中井がかつて日本シリーズのヤクルトー西武戦で始球式を行った際には、事前に当時交際中だった古田氏と、夜、多摩川の河川敷で特訓を行っていたとのエピソードが披露され、スタジオは大興奮。

木曜レギュラーの島崎和歌子は「もっと聞きたいなあ〜」と興味津々の様子で「どっちがアプローチしたんですか」と直球質問。中井は「後輩のアナウンサーと3人で食事したんですよね。2回目の時にその後輩アナウンサーが来なかった」と回答した。

島崎は「えっ？2人わざとなんですか？来なくていいって言ったんですか」と前のめりになり、中井は「わざとじゃないんですけれどね」と苦笑い。

「来なくて、それで2人になって、何かいろいろ話をしたところから」と続け、中井から告白したのかとの質問にも「言ってない、言ってない。どっちも言ってないので、何となく」と冷静に語った。

島崎は「運命ですね」と言い、MCの「ハライチ」澤部佑は「世紀のカップルですもんね」としみじみと話した。