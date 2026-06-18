大のサッカーファンで知られるお笑いコンビ「カカロニ」すがや（35）が18日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の現地の様子を報告した。

14年ブラジル大会から4大会連続で、現地で観戦するほどの熱狂ぶりで、今大会も日本の初戦だったオランダ戦を会場で応援したという。

試合会場は、テキサス州のダラス競技場。普段はNFLカウボーイズの本拠地で、AT＆Tスタジアムと呼ばれている。スタジオのカンニング竹山は、NFLファン。「このスタジアムはね、ダラス・カウボーイズのスタジアムなのよ。そこに人工芝の上に天然芝を貼り替えてやっている。そこで見られるのは、別の目線から言うと、いいですね」と、うらやましがった。

スタジアムの印象を問われたすがやは、「めちゃくちゃいいスタジアムで」と返答した。「9万人くらい入るし、冷房も場所によってのムラがないので、全席が極寒のところも、暑いところもないというのが、めちゃくちゃ良くて」。また「ゴール裏ってサッカーにおいて、全体が見えづらい席だったりするんですけど、ゴール裏でも全部が見えるという、凄くいいスタジアムでした」と賛辞を並べた。

日本は1次リーグ第3戦のスウェーデン戦でも、同スタジアムを使う。初優勝を目指す日本にとって、環境の良さは追い風となりそうだ。