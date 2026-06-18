NPB(日本野球機構)は18日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第19回中間発表を行いました。

パ・リーグでは激戦を見せていた遊撃手部門でトップが交代。日本ハム・水野達稀選手が約3,000票ほどの差をつけ、ロッテ・友杉篤輝選手を抜いて、首位に再浮上しました。これで選出圏内の日本ハム選手は6名となっています。なお、先日終了した交流戦で初優勝を果たすなど、リーグ首位につける西武からは、現時点で選出なしとなっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第19回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)191,735票

2位 平良海馬(西武)140,818票

3位 大津亮介(ソフトバンク)107,991票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)209,016票

2位 甲斐野央(西武)184,313票

3位 田中正義(日本ハム)178,352票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)251,590票

2位 横山陸人(ロッテ)215,611票

3位 柳川大晟(日本ハム)174,874票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)294,370票

2位 若月健矢(オリックス)185,185票

3位 海野隆司(ソフトバンク)151,955票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)361,548票

2位 ネビン(西武)285,072票

3位 ソト(ロッテ)200,739票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)264,728票

2位 太田椋(オリックス)246,722票

3位 牧原大成(ソフトバンク)202,157票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)422,729票

2位 郡司裕也(日本ハム)216,336票

3位 宗佑磨(オリックス)144,975票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)204,821票

2位 友杉篤輝(ロッテ)201,666票

3位 村林一輝(楽天)172,566票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)431,379票

2位 西川史礁(ロッテ)351,453票

3位 周東佑京(ソフトバンク)331,852票

4位 近藤健介(ソフトバンク)300,306票

5位 西川龍馬(オリックス)198,246票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)373,588票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)270,733票3位 ポランコ(ロッテ)159,045票