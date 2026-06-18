トイレに入るとすぐにノックしてくるというマルプーさん。可愛すぎる『ストーカー行為』が話題になっているのです。

無視できるわけがない…！思った以上に微笑ましいその光景は記事執筆時点で19.6万回を超えて表示されており、1.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：家でトイレ中『ノック音』がしたので、ドアを開けたら犬が…愛おしすぎる『ストーカー行為』】

トイレに入ると必ずノックしてくる犬

Xアカウント『@pretty_solulu』に投稿されたのは、可愛いストーカーさんのお姿。

この日、お家でのんびりと過ごしている中、飼い主さんが何気なくトイレへ行くと…。いつも通り、すぐに『ノックの音』が聞こえてきたのだといいます。

思った以上に『可愛いストーカー行為』に絶賛

ドアを開けるとそこには…マルプー（マルチーズ×トイプードル）「うる」ちゃんが。

『なにしてるの？』『もうでてくる？』『だいじょうぶ？』そんな声が聞こえてきそうな、あざと可愛い表情をドアの隙間から覗かせたのだといいます。

どうやら、うるちゃんは日頃から飼い主さんのストーカーに励んでおり、トイレ中は必ずと言っていいほどすぐにノック音に応えることとなるのだとか。

しかし、飼い主さんが抱っこしようとすると…大急ぎで踵を返し、その場を去ってしまうところまでがセットなのだそうで、あくまでも安全確認、位置確認をしたいのかも…しれませんね。

いつでもどこでも飼い主さんを監視していたい、甘えん坊さんなうるちゃんの愛情表現は多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「我が家では妖精さんと呼んでいます！」「あるあるですね」「ストーカーされたい」「可愛すぎる」「普通にドアノックしますよね！うちもでした」「可愛いストーカー」などのコメントが寄せられています。

個性に溢れる仲良しコンビの日常が大人気

うるちゃんには、ポメチワ（ポメラニアン×チワワ）「そる」ちゃんという大切な存在も。ふわふわでもこもこ、まるでモデルさんのように可愛いお姿を披露してくれる仲良しコンビです。

飼い主さんからたくさんの愛情を注いでもらいながら、幸せに暮らすうるちゃんとそるちゃんの何気ない日常の一コマは、日々多くのユーザーに癒やしや笑顔を届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pretty_solulu」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。