「架純ちゃんの包容」越山敬達、有村架純とのツーショットに反響「立派になって」「お姉ちゃんみたい」
俳優の越山敬達さんは6月17日、自身のInstagramを更新。ドラマ『GIFT』（TBS系）で共演した俳優の有村架純さんとのツーショットを公開しました。
【写真】越山敬達&有村架純のツーショット
コメントでは「架純ちゃんの包容力って見ているこっちにもすごく伝わってくる」「オンくん立派になって、素敵です」「素敵な先輩に出会えて支えてもらって本当によかったね」「二人ともすごくかわいい」「オフショ待ってたよ」「本当に架純ちゃんがお姉ちゃんみたい」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】越山敬達&有村架純のツーショット
「心のこもった文章」越山さんは「霧山人香を演じられた、有村架純さんともお写真撮っていただきました！」とつづり、1枚の写真を公開。青いユニフォーム姿の越山さんと、紺色のジャケット姿の有村さんが並んで笑顔を浮かべています。続けて「伝えても伝えても伝えきれない感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございしました！！」と感謝の気持ちもつづっています。
あの人気俳優とのツーショットも13日には「これでもかというほど、お世話になった先輩との写真です！」とつづり、俳優の山田裕貴さんとのツーショットを披露した越山さん。「山田裕貴さんが役を生きる姿を現場で見るたびに自分もあの領域で芝居がしたいと強く思いました！！ 本当にありがとうございしました！」と、尊敬と感謝の思いを明かしていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)