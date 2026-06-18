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落語家の蜃気楼龍玉さん(53)が、6月11日に心不全で亡くなったことが分かりました。落語協会が発表しました。

【写真を見る】【 訃報 】落語家・蜃気楼龍玉さん　死去　53歳　来週には独演会も　複数の寄席出演 控える中（落語協会・発表全文）



蜃気楼龍玉さんは、1997年に六代目五街道雲助に入門（前座名「のぼり」）。2000年に二ツ目昇進「金原亭駒七」と改名しました。2005年には「五街道弥助」と改名し、2010年に真打昇進、三代目「蜃気楼龍玉」を襲名しました。

6月22日には、東京・中央区日本橋で独演会の開催が予定されるなど、7月以降も寄席の出演が複数予定されていました。

▽▽▽　落語協会・発表全文　▽▽▽

当協会員の蜃気楼龍玉（本名：加藤 暢彦　かとう のぶひこ）が、

令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）

葬儀は近親者のみで執り行われました。

最後の寄席出演は、令和8年5月30日の黒門亭でした。

謹んでご冥福をお祈りいたします。

△△△　以上　△△△

〜蜃気楼龍玉さん・プロフィール〜
本名　　：加藤 暢彦（かとう のぶひこ）
生年月日：1972年11月10日
出身地　：埼玉県秩父市
出囃子　：三下り箱根八里
紋　　　：裏梅

【芸歴】
1997年2月
六代目五街道雲助に入門　前座名「のぼり」

2000年6月    
二ツ目昇進「金原亭駒七」と改名

2005年2月    
「五街道弥助」と改名

2010年9月    
真打昇進　三代目「蜃気楼龍玉」を襲名

【受賞歴】
2000年
岡本マキ賞

2008年
第18回 北とぴあ若手落語競演会大賞

2014年4月
平成25年度 国立演芸場「花形演芸大賞」銀賞

2014年
第69回 文化庁芸術祭新人賞

2016年3月
平成27年度 国立演芸場「花形演芸大賞」大賞

 



【担当：芸能情報ステーション】