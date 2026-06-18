落語家の蜃気楼龍玉さん(53)が、6月11日に心不全で亡くなったことが分かりました。落語協会が発表しました。

【写真を見る】【 訃報 】落語家・蜃気楼龍玉さん 死去 53歳 来週には独演会も 複数の寄席出演 控える中（落語協会・発表全文）





蜃気楼龍玉さんは、1997年に六代目五街道雲助に入門（前座名「のぼり」）。2000年に二ツ目昇進「金原亭駒七」と改名しました。2005年には「五街道弥助」と改名し、2010年に真打昇進、三代目「蜃気楼龍玉」を襲名しました。



6月22日には、東京・中央区日本橋で独演会の開催が予定されるなど、7月以降も寄席の出演が複数予定されていました。





▽▽▽ 落語協会・発表全文 ▽▽▽当協会員の蜃気楼龍玉（本名：加藤 暢彦 かとう のぶひこ）が、令和8年6月11日（木）午前8時、心不全の為、永眠いたしました。（53歳）葬儀は近親者のみで執り行われました。最後の寄席出演は、令和8年5月30日の黒門亭でした。謹んでご冥福をお祈りいたします。△△△ 以上 △△△〜蜃気楼龍玉さん・プロフィール〜本名 ：加藤 暢彦（かとう のぶひこ）生年月日：1972年11月10日出身地 ：埼玉県秩父市出囃子 ：三下り箱根八里紋 ：裏梅【芸歴】1997年2月六代目五街道雲助に入門 前座名「のぼり」2000年6月二ツ目昇進「金原亭駒七」と改名2005年2月「五街道弥助」と改名2010年9月真打昇進 三代目「蜃気楼龍玉」を襲名【受賞歴】2000年岡本マキ賞2008年第18回 北とぴあ若手落語競演会大賞2014年4月平成25年度 国立演芸場「花形演芸大賞」銀賞2014年第69回 文化庁芸術祭新人賞2016年3月平成27年度 国立演芸場「花形演芸大賞」大賞





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