圧倒的なカリスマ性でけん引する氷室蓮司(本宮泰風)

2013年に始まり、今もシリーズが続く任侠作品「日本統一」。オリジナルビデオシリーズとして始まった本作は、スピンオフ、地上波連続ドラマ、劇場版、コミックス、CD、グッズ、コラボカフェなど、メディアミックスでも大成功を収めているヒットコンテンツだ。

なぜそこまで人気を集めているのか。最大の要因は、ダブル主演を務める本宮泰風と山口祥行の存在が大きいだろう。

アウトロー作品への出演が多く、近年はNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」でも話題に。多彩な役柄を担ってきた本宮が演じるのは、かつて横浜の不良だったが、ある出来事を機に極道の世界へと飛び込んだ氷室蓮司だ。

極道から堅気までを魅了するその底知れないカリスマ性は、作中にとどまらない。本宮の血の通った演技は、視聴者の心をも強烈に惹きつける。一方で氷室には、クールで知的で仲間想いの一面も。彼のなかにはぶれない軸があり、心を許した相手にはとことん愛情を持って接する。本宮の体温を感じる演技によって、氷室は多くの人から愛される主人公となっているのだ。

愛すべきキャラクターの田村悠人(山口祥行) (C)2025スターコーポレーション21

氷室とは、横浜の不良時代からの仲間である田村悠人を演じるのは、俳優業だけにとどまらず、モデルとしても活躍している山口。田村は、氷室とは打って変わってけんかっ早く、すぐに暴れるのが玉に瑕。だが、氷室が冷静になれないときは、ストッパー役を担うことも。情に厚く、どこかコミカルながら、締めるときはビシッと締める。そんな「思わず目で追ってしまう」山口の演技が、田村の魅力を十倍にも二十倍にも引き上げており、作品に欠かせないキャラクターとなっている。

この二人の主人公が織りなす極道の物語。氷室と田村の絆に胸を打たれ、「彼らの行く末を最後まで見守りたい」と思う人は多い。もちろん物語もハラハラドキドキの連続で、極道の頂点を目指す氷室と田村が強大な敵や大きな壁にぶつかりながらも、自らの足で前に進む姿に誰もが夢中になる！

新たな局面を迎える「日本統一72」 (C)2025スターコーポレーション21

シリーズはどれもインパクト抜群だが、ここでは、氷室と田村を極道の世界に引き入れた川谷雄一(小沢仁志)が侠和会を去り、新たなフェーズに突入した「日本統一72」を紹介したい。

四代目会長に指名された氷室だったが、激闘の末に重傷を負って入院中。京浜連合会が新たな企みを立てるなか、ムードメーカー的存在の中島勇気(舘昌美)が重大な局面を迎えて...というあらすじだ。後継者争いも気になるところだが、何より手負いの氷室が難局にどう立ち向かうのかが見どころとなっている。

また、油断していると目頭が熱くなってしまうのが本作の魅力。中島の苦渋の決断、作中に垣間見える氷室と田村の強さと優しさ、最後に見せる氷室の"すべてを包み込む笑顔"に、観る者は激しく心を揺さぶられ、温かい気持ちでいっぱいになるだろう。

ただの任侠ドラマではない奥深さと、本宮泰風と山口祥行の濃厚な演技が楽しめる「日本統一」。一度この物語に足を踏み入れてみてはいかがだろうか。氷室と田村のトリコになるはずだ。

文＝浜瀬将樹

放送情報

「日本統一72」

放送日時：2026年6月21日(日) 21:00〜ほか

チャンネル：V☆パラダイス（スカパー！プレミアム）

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

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