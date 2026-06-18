夏のピーチ3種は、いつまで？

左から「チラックス ソーダ ピーチ」、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」※画像はイメージ

夏の定番フレーバーとして人気のピーチが今年も登場！

2026年6月24日（水）より販売がスタートする今年の"桃"は、「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」、「チラックス ソーダ ピーチ」、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の3種がラインナップ。

それぞれ桃の果肉を存分に味わえる一杯で、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しむことができます♪



商品名「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」販売期間2026年6月24日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格707円（持ち帰り）、720円（店内利用）サイズTallサイズのみ取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「チラックス ソーダ ピーチ」販売期間2026年6月24日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Tall 579円/Grande 624円/Venti® 668円（持ち帰り）、Tall 590円/Grande 635円/Venti® 680円（店内利用）サイズTall、Grande、Venti®取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）商品名「クラフト ジューシー ピーチ ティー」販売期間2026年6月24日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合あり価格Tall 618円/Grande 663円/Venti® 707円（持ち帰り）、Tall 630円/Grande 675円/Venti® 720円（店内利用）サイズTall、Grande、Venti®取扱店舗全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」は、どんな味？

「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」

毎年心待ちにしている人も多い、大人気の桃を使った今年のフラペチーノ®は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクを合わせた「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ®」が登場！

フラペチーノ®のボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながら、重たくなりすぎないすっきりとした後味が特徴。白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいです♪

ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加するなど、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。



「チラックス ソーダ ピーチ」は、どんな味？

「チラックス ソーダ ピーチ」

昨年から展開し注目を集めている、Chill & Relaxなひとときを楽しめる「チラックス ソーダ」シリーズから、今年もピーチフレーバーが登場！

香るソーダを楽しむ「チラックス ソーダ ピーチ」は、みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた一杯。「チラックス ソーダ」のために開発したグリーンシトラスの香りに、シュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みが重なった軽やかな飲み心地は、リフレッシュ感がほしいときや、ひと息つきたい夏のシーンにぴったりです♪

さらにシトラス果肉を追加すれば、ご褒美感のあるすっきりとした桃の味わいを堪能できますよ！



「クラフト ジューシー ピーチ ティー」は、どんな味？

「クラフト ジューシー ピーチ ティー」

ごろっとしたピーチ果肉と、ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせた、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」。軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りを感じるティーと、カップの底にたっぷりと入ったピーチの果肉とを重ねることで、すっきりなのに満足感のある味わいが特徴です。

ピーチの果肉は、今回発売する3種の中でも最も多く入っているので、ピーチそのものを味わうようなぜいたくな果実感を楽しむことができます♪



一足早く！ 「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を飲むには？

ロイヤルティプログラム「Starbucks® Rewards（スターバックス® リワード）」会員を対象に、「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売が実施されます！

使い方は、．譽犬吠造个沙前注文決済ができる「Mobile Order & Pay （モバイルオーダー&ペイ）」でオーダー、▲譽犬埜式アプリ内の購入用二次元コードを掲示、の2種類の方法で一般販売前に購入することができます。「スターバックス® リワード」会員の方は、ぜひお試しください♪

【先行販売概要】

期間：2026年6月22日（月）〜6月23日（火）

対象商品：「クラフト ジューシー ピーチ ティー」※Tallサイズのみ

利用方法：スターバックス公式アプリ内の「Mobile Order & Pay」、あるいはレジでスターバックス公式アプリ内の購入用二次元コードを提示

先行販売告知ページ

https://www.starbucks.co.jp/rewards/earlyaccess/



Text：うえのまきこ



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