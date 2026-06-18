3児の母・近藤千尋「イケイケgirl」娘の姿公開「すっかりお姉さん」「スターのオーラ出てる」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの近藤千尋が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘の姿を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「すっかりお姉さん」サングラスかけてイケイケgirlな娘の姿
近藤は「イケイケgirl」と添え、室内で撮影した娘の写真を投稿。白のTシャツにピンクの花柄ショートパンツ、大きなサングラス、黒のハンドバッグを身につけ、胸の前で両手を上げた楽しそうな姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「将来が楽しみ」「スターのオーラ出てる」「ノリノリで可愛い」「すっかりお姉さん」「ポーズも決まってる」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳3児の母モデル「すっかりお姉さん」サングラスかけてイケイケgirlな娘の姿
◆近藤千尋「イケイケgirl」な娘の姿披露
近藤は「イケイケgirl」と添え、室内で撮影した娘の写真を投稿。白のTシャツにピンクの花柄ショートパンツ、大きなサングラス、黒のハンドバッグを身につけ、胸の前で両手を上げた楽しそうな姿が収められている。
◆近藤千尋の投稿に「ノリノリで可愛い」の声
この投稿に、ファンからは「将来が楽しみ」「スターのオーラ出てる」「ノリノリで可愛い」「すっかりお姉さん」「ポーズも決まってる」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】