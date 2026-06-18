◆サッカー北中米Ｗ杯

今大会は出場チームが従来の３２から４８に増えた。これまでなかなか出場機会に恵まれなかった小国も、世界の舞台に立つチャンスをつかんだ。

１次Ｌ初戦で世界に衝撃を与えたのがＨ組でアフリカの初出場カボベルデだ。欧州王者スペインと０―０で引き分けた。スペインはＦＷヤマル、ＭＦペドリら世界クラスのタレントを擁し、シュート数は相手の２７本に対してカボベルデは６本。大劣勢の中でも、口ひげをたくわえた４０歳ＧＫボジニャを中心に守り抜き、無失点で歴史的勝ち点１をつかんだ。

カボベルデのブビスタ監督は「規律、勇気、そして粘り強く立ち向かう。我々を象徴するような戦いを見せた」と選手の奮闘を称賛。ポルトガル２部チャベスでプレーするボジニャも「スペインと対戦するだけで夢のようだが、この結果はさらに誇らしい」と胸を張った。

カボベルデはアフリカ大陸西岸から約６２０キロ離れた群島国家。人口は５０万人強で、面積は滋賀県とほぼ同じ。１９７５年にポルトガルから独立し、日本のマグロ漁の寄港地でもある。愛称「ブルーシャークス（青いサメ）」が北中米Ｗ杯で話題をさらうかもしれない。

７４年西ドイツ大会以来５２年ぶり２度目の出場となったＣ組のハイチは、０―１でスコットランドに惜敗。果敢にサイド攻撃を仕掛けたが得点にはつながらず。ミニェ監督は「厳しい状況になったが、立ち向かっていく」とすぐに気持ちを切り替えるよう、選手に訴えかけた。人口約１１５０万人のカリブ海の島国は、武装ギャングの活動が激しい。治安悪化のため国内選手の招集ができないなど代表の活動への影響は少なくなかった。Ｗ杯予選を含めて試合を開催できない状況も続いた。だが、スコットランド戦では。ファンが国旗を掲げる場面も見られた。ミニェ監督は「長くホームで戦えていないので、この瞬間を分かち合えたのは素晴らしかった」と感謝した。

Ｅ組の初出場キュラソーはドイツに１―７で敗れた。開始早々にドイツに先制を許したが、前半２１分、ＭＦコメネンシアが一時は同点に追いつくＷ杯初ゴールを記録。欧州の大国相手に大量失点はしたが、歴史的な第一歩だ。７８歳２６０日で「Ｗ杯史上最年長監督」の記録を樹立したキュラソーのアドフォカート監督は「決して恥ずべき結果ではない。誇りを持っている」とコメント。カリブ海の南端にある島、オランダ自治領でもあるキュラソーは人口１６万人弱。１８年ロシア大会に初出場したアイスランドの約３３万人（当時）より少なく、Ｗ杯史上最少。ユニホームの色と島のイメージを重ねた「ブルーウエーブ（青い波）」の愛称で呼ばれる代表チームが島の希望になっている。