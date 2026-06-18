西武・高橋光成投手が、リーグトップの８勝目をかけリーグ戦再開初戦となる１９日・オリックス戦（京セラＤ）に先発する。

今季はここまで１０試合に登板してリーグトップタイの７勝（３敗）を挙げ、同僚の平良に次ぐ同２位の防御率１・０８の成績を残す。

交流戦では３試合に登板して２勝１敗。唯一の敗戦は両軍無得点のまま迎えた９回２死一、二塁で阿部にサヨナラ打を浴びた５日・中日戦（バンテリンＤ）と、全ての登板できっちり試合を作り球団初の優勝に大きく貢献した。優勝が決まった１６日・阪神戦（甲子園）にも帯同しており、ナインとともに歓喜の瞬間を味わった。

この日は京セラドームで行われた先発投手練習に参加。「交流戦でチームが優勝し良い形でリーグ戦に戻ることができると思いますが、自分自身は特別に意識することなく、いつも通りの準備をしてきた」と既に目線はリーグ戦へ向け切り替え済み。「カード頭を任せてもらうので、明日はしっかり自分のボールを投げ切ることに集中し、試合を作ってチームに勢いを持ってこられるような投球をしたい。チームのいい流れを継続できるように頑張ります」と誓った。