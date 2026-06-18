元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が、17日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。説教の定番フレーズに疑問を呈した。

同番組では、職場の先輩から「あなたのために言ってるんだけど」と前置きしながら嫌味を言われるという、女性リスナーからの相談を取り上げた。歴代最長となる17年間AKBグループに在籍した柏木は、自身が後輩にアドバイスする際は「これがすべてじゃないんだけど」と伝えていたことを明かした。

そして「あなたのために」というフレーズは「言われたこともなければ、言ったこともない」と続け、相手のための気遣いではなく「攻撃の一手目」とバッサリ。「意図的に“これを言えばOK”と思ってる」と指摘した。

その上で「悪意があると思うから、（説教を）あんまり聞かなくていい。本当に優しい人はこんな言い方をしない」という柏木に、「絶対悪意がある」と強調した「≒JOY（ニアリーイコールジョイ）」江角怜音は、「相手をグサッとやってやろうっていう気がないと、絶対にこんな前置きは（しない）」と切り捨てた。

すると「アンガールズ」山根良顕は「俺が言われるとしたら」と切り出した。自身が問題点に気づいていないと思われがちなため、「あなた、分かってないよね」という前提で、「まず聞きなさいよ」と上から目線でこれを言われるといい、「凄くさげすまれた感じはする」と打ち明けた。

これに相方の田中卓志は「言われた側としては、“すいません、分かってなかったっす”って言っとけば、もう（相手は）言って来なくなる」と現実的にアドバイス。またお笑いタレント・ケンドーコバヤシは「まあ、ヘラヘラ聞いてたらいいじゃないの？ことを荒立てても面倒くさいだけやから」とぶっちゃけていた。