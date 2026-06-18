芸能事務所の長良プロダクションは１８日、歌謡ユニット・はやぶさのヒカルこと大滝ひかる（３９）が、２０２６年１１月末をもって芸能活動を引退すると発表した。ヒカルの脱退に伴い、はやぶさは解散。メンバーの駿河ヤマト（３２）はソロ歌手として芸能活動を継続する。

所属事務所によると「子供の頃から演歌が大好きで、美空ひばりさんや三波春夫さんに憧れ歌手を目指し、２０１２年２月２２日にシングル『ヨコハマ横恋慕』ではやぶさのヒカルとしてデビューして以来、１５年間歌い続け、走り続けて参りました。２０２２年９月７日には“大滝ひかる”としてシングル『あの日の花吹雪』でソロデビューも果たし、活動の幅を広げて参りました。今年、はやぶさがデビュー１５年目を迎えヒカルも４０歳を目前にして、これまでの活動に見合った結果を出すことができず思い悩み葛藤した末、自分自身を見つめ直したいという本

人の意向を尊重し、この様な決断に至りました」と説明した。

ヒカルは引退について「所属事務所の長良プロダクションを退所することにいたしました。長良プロダクションには歌手という夢をかなえていただき、１５年間育てていただいて、これまでたくさんの素晴らしい経験をさせていただいてまいりましたが、年齢を重ねていく中でなかなか活動に見合った結果を出すことができず、心苦しい気持ちとこのままで良いのだろうかという思いで葛藤しておりました」「悩んで悩んで悩んだ末、自分自身を見つめ直したいと思い、決めることにいたしました」などとコメント。

ヤマトも「デビューから１５年、嬉しい事、悲しい事、全てをひかるちゃんと共有して歩いてきました。だからこそ、今回ひかるちゃんが出した決断の重みも自分なりに理解したつもりです」「１１月のゴールまで『大滝ひかる』が走りきるのをぜひ優しく見守って下さい。僕も、もちろん隣で走ります」などのコメントを発表した。

１１月にははやぶさとしてのラストコンサートを開催予定とも発表した。