おむつ替えを嫌がる子どものために、保育園用おむつにジブリキャラクターを手描きしていた母。「ついに保育士さんに注意されるかも…」とドキドキしていたところ、まさかの大絶賛――。そんなエピソードを母親がThreadsに投稿したところ、「クオリティ高すぎる」「愛がすごい」と反響を呼んでいます。



【写真】クオリティ高すぎ！おむつに描かれた“手描きジブリ”

投稿したのは、1児の母であるMmmさん（@mausanpo）。おむつにイラストを描き始めたきっかけは、子どもがおむつ替えを嫌がっていたことでした。



「保育園用おむつに名前ついでに簡単なイラストを描いたら、喜んで履きたがってくれたんです」



最初はアンパンマンなど簡単なキャラクターを描いていたそうですが、次第に本格化。油性ペンの「マッキー極細」12色セットを使って、現在は1枚あたり10〜15分を目標に描いているといいます。



「おむつの表面は柔らかくて、けば立ちやすく、ペン先が引っかかりやすいので、優しい力加減でゆっくり描き進めるようにしています。最近は『明日のおむつ何描こうかな〜』と聞くと、『トトロのメイちゃんがいい！』など、自分からリクエストしてくれるようになりました。描いているうちに楽しくなると、ついつい時間をかけたくなってしまうのですが、家事・育児・仕事であまり時間を使いすぎるわけにもいかないので、その時間内で収めるように意識しています」



そんなある日、保育園で「〇〇ちゃんのおむつは、いつもママが描いてるんですか？」と声を掛けられたという投稿主さん。過去にSNSで「インクがつくから、と保育士から言われて、おむつへの落書きをやめた」という投稿を見かけたことがあり、「ついに自分も注意されるのか…」とドキドキしながら身構えていたそう。しかし、実際は予想とは真逆の反応でした。



「『すごく上手ですよね！ジブリがお好きなんですね！どれにしよっかな〜？って、おむつ替えがすごく楽しいです！』と言われました。まさか大絶賛してもらえるとは思わず、本当にうれしかったです！」



保育園では、お友達同士で服のキャラクターを見せ合うことがあるそう。お友達が「ほらみて、アンパンマン！」と服を自慢する中、投稿主さんの子どもはバッグからおむつを取り出して「みてみて〜！めいちゃん！」と誇らしげに掲げていたのだとか。ただ、1〜2歳児クラスではジブリの認知度がまだ低く、「お友達は、みんなキョトンとしていました（笑）」とのこと。それでもうれしそうにおむつを見せる姿に、描いてよかったと感じたといいます。



コメント欄では「私のパンツにも描いてほしい」「俺のグンゼが先な」と、大喜利のような盛り上がりも。



「みなさんと一緒に楽しめたことが、とても新鮮でうれしかったです」