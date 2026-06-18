千葉ロッテマリーンズは19日からマリーンズオンラインストア限定でネフタリ・ソト内野手の「NPB通算200本塁打＆1000試合グッズ」の受注販売を開始すると発表した。

ソトは6月5日の巨人戦（東京ドーム）でNPB通算200本塁打を記録、さらに6月13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）でNPB通算1000試合出場を達成した。

販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計24商品をラインナップ。

ソトは「1000試合出場と200本塁打を達成する機会を与えてくださり心から感謝しています。日本に来たばかりのころは、まさかこんな記録を達成できるなんて夢にも思いませんでした。私の才能を信じ、この記録を達成するチャンスを与えてくれたベイスターズとマリーンズの両球団に感謝しています。いつも応援し、これまでの記録達成を共に歩んでくれたファンの皆さん、本当にありがとうございます。皆さんが私と同じようにこの喜びを分かち合ってくれていることを、とてもうれしく思います。このような大きな節目を迎えられたことをとてもうれしく思います。また、これからも全力でプレーし、チームの勝ちに貢献していきたいです。皆さん、本当にありがとうございます。これからも頑張ります！」とコメントを寄せた。