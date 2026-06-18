昨年の倍ペースで出没

首都圏でクマの出没が急増する中、銃猟経験の少ない地元ハンターの技量向上が課題になっている。

北日本と異なり、クマに遭遇したことのないハンターも多く、自治体や猟友会は訓練などの対策を急ピッチで進める。専門家は、対応に慣れていない自治体やハンターを後押しする施策の必要性を指摘する。（児玉森生、大重真弓）

経験に差

「クマはシカなどと違ってハンターに反撃してくる。こちらにも心構えが必要だ」

茨城県猟友会の大須賀正弘さん（７０）はそう話す。隣接する福島、栃木県でクマの出没が相次いでいることを受け、茨城県は今年２月、同会に委託し、市街地での猟銃使用を認める「緊急銃猟」の専門チームを結成した。大須賀さんはその隊長だ。

チームは市町村の要請を受け、県全域で緊急銃猟に対応する。だが、隊員３７人のうち、野生のクマに遭遇した経験があるのは、大須賀さんを含め３〜４人しかいない。普段はシカやイノシシを撃っているハンターが大半だ。

クマに関する知見を深めようと、チームは５月下旬、山形県猟友会から経験豊富なハンターを招き、クマの生態や安全な射撃方法などを学んだ。大須賀さんは「どんなときにクマが危険か、よくわかった」と語る。茨城県も「東北に比べ、現場での対応経験に差がある」として、射撃訓練費の補助回数を増やすなど支援の強化を検討中だ。

神奈川県秦野市は４月中旬、警察や地元猟友会による緊急銃猟の訓練を初めて実施した。埼玉県加須市は緊急銃猟に際して関係機関がスムーズに動けるようマニュアルを策定するという。５月下旬から今月上旬にかけて市周辺での目撃が相次いでおり、市の担当者は「クマが市に近づいてきているように感じられる。早くマニュアルをまとめたい」と話した。

少なかった地域でも

環境省によると、クマが生息していないとされる千葉県を除く首都圏（１都６県）では今年１〜４月、クマの出没情報が１６８件に上り、前年同期（６７件）の２・５倍を超えた。これまで出没が少なかった地域でも出没が相次いでいる。

東京都八王子市では４月末、ＪＲ八王子駅の西５・５キロの住宅地にクマが出没した。体長１メートルを超える成獣とみられ、イノシシを監視するために近隣住民が設置したセンサーカメラに映っていた。

出没場所の近くには小学校もある。市の担当者は「まさかこんなところに出るとは思っていなかった」と驚く。市は５月、役所内にクマの対策チームを発足させ、今後、警察や専門家と連携を強化する。

兵庫県など西日本でも、市街地での目撃が相次いでいる。

追跡も困難

「弾が命中して倒れてもまだ生きていたら、ハンターが近づいた際に起きて攻撃してくることがある」

クマを１００頭以上捕獲した経験を持つ秋田県鹿角市猟友会の稲垣正人会長（７４）はクマ特有の対応の難しさを指摘する。稲垣さんによると、追跡も困難だ。クマは自分の付けた足跡の上に足を乗せて移動し、どう動いたか追跡者にわからなくさせることもあるという。

同会は毎年春と秋、入会後５年程度の新人ハンターがベテランに同行して山に入り、野生のクマの動きを学んでいる。稲垣さんは「クマの動きを知っておくことが重要だ」と話す。

クマの行動に詳しい東京農工大の小池伸介教授（生態学）は「クマはどこに出没してもおかしくない状況で、首都圏の自治体でも備える必要がある」とした上で、「国は、先進的な取り組みをしている自治体の事例を共有し、経験の乏しい自治体を積極的に支援するべきだ。経験豊富なハンターを他自治体に派遣する人材バンクのような仕組みを検討するのも一つの手だ」と指摘した。