第1子出産のサッカー日本代表・上田綺世選手の美人妻「ごきげんさん」0歳長女の姿公開「笑顔がパパに似てる」「すくすく育ってて感動」
【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの由布菜月が6月17日、自身のInstagramのストーリーズを更新。娘の姿を公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「笑顔がパパに似てる」ご機嫌な0歳長女の姿
由布は「最近よく笑ってくれるようになった ごきげんさん」とつづり、娘の姿を動画で投稿。薄いオレンジ色の肌着に身を包んだ娘が、ベビー枕に横になりカメラに向かって微笑む姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「手の動きにキュン」「最高の癒し」「幸せな気持ちになれる」「笑顔がパパに似てる」「すくすく育ってて感動」などの声が上がっている。
由布は2022年2月9日にサッカー日本代表の上田綺世選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年1月には第1子の妊娠と日本で出産予定であることを報告し、同年4月29日にInstagramで第1子女児の誕生を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「笑顔がパパに似てる」ご機嫌な0歳長女の姿
◆由布菜月「ごきげんさん」な娘の姿披露
由布は「最近よく笑ってくれるようになった ごきげんさん」とつづり、娘の姿を動画で投稿。薄いオレンジ色の肌着に身を包んだ娘が、ベビー枕に横になりカメラに向かって微笑む姿が収められている。
◆由布菜月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手の動きにキュン」「最高の癒し」「幸せな気持ちになれる」「笑顔がパパに似てる」「すくすく育ってて感動」などの声が上がっている。
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